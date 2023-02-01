Выясняются обстоятельства инцидента со взрывчаткой в столичной школе: бутылки принес 15-летний подросток

Во вторник в одной из вильнюсских школ были оставлены пластиковые бутылки со взрывчатым веществом. Полиция уже выявила подозреваемого.

По предварительным данным, 31 января, в 10.16 ч. поступило сообщение о том, что в школе им. Льва Карсавина, на ул. Юстинишкю, 43, неизвестный человек оставил три подозрительные бутылки.

Полиция сообщила, что три пластиковые емкости с каким-то сыпучим веществом были обнаружены в коридоре школы. Одна емкость взорвалась.

Во время взрыва никто не пострадал, имущество не было повреждено.

В школу в этот день никакие угрозы не поступали.

Первичная версия – хотели, чтобы отменили зачет у 4-х классов, намеченный на 31 января.

Был введен план "Щит". Эвакуированы дети и работники школы.

Во время первичного осмотра выяснилось, что это самодельная "взрывчатка", в пластиковой емкости смешали бытовую химию с шариками фольги. Если потрясти емкость, происходит химическая реакция.

В среду полиция сообщила, что позже выявили подозреваемого - 15-летнего ученика другой школы. Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

После инцидента в школе в полицию обратился мужчина и сообщил, что похожие бутылки обнаружил в подъезде многоквартирного дома.

31 января, в 17.25 ч., в комиссариат обратился мужчина (1974 г.р.), который сообщил, что 30 января, в 21.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, в подъезде многоквартирного дома, двое несовершеннолетних (2007 г.р.) оставили пластиковую бутылку с какой-то химической смесью. Бутылка взорвалась. Повреждена стена и лампа в подъезде. Люди во время инцидента не пострадали.

Подозреваемых передали родителям. Начато расследование.

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