Глава МИД Литвы: нет смысла сохранять присутствие российских послов в европейских столицах

Во вторник министр иностранных дел Литвы призвал страны Евросоюза не принимать российских послов на фоне дипломатической напряженности между странами Балтии и Москвой из-за войны в Украине.

"Нет смысла сохранять присутствие посла, российского посла, в какой-либо европейской столице", — сказал Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в Риге.

"В большинстве случаев это уже не институт дипломатии, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку", — сказал он.

В апреле прошлого года, после того как стало известно о массовых убийствах в украинском городе Буче, Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также выдворила российского посла.

На прошлой неделе Эстония сообщила о выдворении российского посла в ответ на сообщение Кремля о выдворении эстонского посла.

Латвия также сообщила о выдворении российского посла в знак солидарности с Эстонией, добавив, что отзывает своего посла из Москвы.

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