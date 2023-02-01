Эксперт в сфере энергетики призывает жителей расторгнуть дорогие договоры

На рынке снизились цены на электричество, поэтому ведомства, регулирующие рынок, призывают потребителей оценить планы и стараться не платить дороже 28 центов за кВт/ч. Но как быть с действующими договорами? Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что есть возможности расторжения договоров и перехода на новые условия.

"Договоры, особенно, если их заключили на длительный срок, на самом деле не привязывают к конкретному поставщику. В большинстве случаев их легко расторгнуть. Тут в первую очередь надо подумать тем, кто заключил договоры по невыгодным ценам. Есть те, кто платит по 60 центов за кВт. В таких случаях надо расторгнуть договор или уведомить поставщика, что вас такая ситуация не удовлетворяет", – сказал Delfi Янкаускас.

Правда, он отметил, что если цена 30-35 центов за кВт, то спешить с изменением не стоит, поскольку нет гарантии, что цены на нынешнем уровне продержатся долго.

По данным Янкаускаса, сейчас только Elektrum предлагает цены ниже 28 цт за кВт, но только полгода. Однако и другие компании предлагают 30-32 центов, поэтому есть возможности для смены поставщика.

"Конечно, есть люди, которые скажут, вот, мы заключили договор по 50 центов, но все равно государство дает компенсацию, поэтому менять нечего. Но вы подумайте, ведь государство компенсирует разницу за нас же счет. Надо думать не только о том, чтобы нам было дешевле, но и о том, как помочь государству, а не кормить поставщиков", – заметил эксперт.

По его словам, клиенты общественных поставок тоже могут выбрать независимого поставщика, который предлагает цену в 28 центов или ниже.

"Сейчас можно заключить договор с тем же Elektrum, который предлагает цену на несколько центов ниже. И жителям дешевле, и бремя государства меньше. Конечно, большинство, наверное боится перемен, после краха Perlo energijа, видимо люди хотят остаться на общественных поставках, чтобы цены не менялись", – сказал эксперт.

По словам собеседника, чтобы расторгнуть неблагоприятный договор, надо информировать поставщика услуги и начать переговоры с другими поставщиками, чтобы договор действовал без паузы. В противном случае человек попадет на гарантийные поставки, они подешевели, но все же стоят дорого.

Янкаускас заметил, что в этом полугодии жители могут радоваться более низкими ценами, но трудно прогнозировать, что ждет дальше, осенью цены снова могут вырасти.

Литовское агентство энергетики в середине января сообщало, что независимые поставщики снизили тарифы.

Например, Ignitis в январе снизил цены на 31% (13 цт/кВт/ч), Elektrum Lietuva – на 21% (8 цт/кВт/ч), Enefit – 17% (7 цт/кВт/ч).

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