Водительское удостоверение с кодом 69 – водителей ждут более высокие штрафы

С каждым годом растет число водителей, которые пользуются правом сократить срок лишения прав за счет установки алкозамка в автомобиле: в первый год после вступления в силу соответствующего закона водительские права с кодом 69 получили 239 водителей, а в 2021 г. – больше 400.

По данным Regitrа, в 2022 году было выдано 1524 водительских удостоверения с кодом 69. Этот код означает, что водитель может управлять только автомобилем, в котором установлен алкозамок.

В Литве часто попадаются водители, которые садятся за руль нетрезвыми (больше 0,4 промилле). От ответственности не уходят и те, у кого в организме бывает всего чуть больше 0,4 промилле – их ждет штраф и лишение прав на 12-18 месяцев.

По данным Литовской полиции, в 2022 году было зафиксировано 4585 нарушений ПДД, когда за рулем задерживали нетрезвых водителей в состоянии легкой степени опьянения (больше 0,4, но меньше 1,5 промилле).

"несмотря на то, что процесс досрочного возвращения прав непростой - надо подать соответствующее заявление, посещать курсы о вреде алкоголя и наркотиков, предоставить медсправку, установить алкозамок, все же этой возможностью пользуется каждый 3 лишенный прав водитель" – сказал представитель компании Altas, торгующей алкозамками, Витаутас Лукошявичюс.

"Есть один нюанс – если сокращаешь срок лишения прав не придется пересдавать теорию и практику. Еще один момент – водителю, который сожалеет о содеянном, у которого в организме было небольшое количество промилле, на самом деле не сложно установить алкозамок, чтобы вернуть права на полгода раньше", - сказал он.

По словам Лукошявичюса, надо не просто купить и установить любой алкоблок - он должен отвечать стандартам LST EN 50436-1 и сконфигурирован так, чтобы отвечал требованиям программы водителей-нарушителей.

Согласно статистике Литовской дорожной полиции, в Литве за управление транспортными средствами без алкозамка наказаны всего 3 водителя с кодом 69 на документе, но если число таких нарушений будет расти, полиция будет тщательнее отслеживать таких водителей.

С 4 января 2023 года в соответствии с изменением 424 ст. Кодекса административных правонарушений, увеличились штрафы за возждение транспортных средств без алкозамков водителям с кодом 69 на удостоверении. Грозит штраф 500-700 евро и продление срока лишения прав с 6 до 12 месяцев.

Если такой водитель попадается пьяным, ему грозит штраф до 1500 евро и лишение прав на 12-18 месяцев.

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