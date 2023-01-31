Вырос импорт российского СНГ. Министерство говорит, что ответить должны работающие с агрессором предприятия

После того, как международные СМИ сообщили о том, что Литва уже во время войны в Украине значительно увеличила импорт российского сжиженного нефтяного газа (СНГ), Министерство энергетики Литвы (Минэнерго) уверяет, что СНГ по литовским энергосетям не транспортируется, поэтому официальный ответ на этот вопрос должны дать те частные компании, которые его покупали.

На прошлой неделе информационное агентство Reuters сообщило, что в 2022 году во всех странах Балтии значительно увеличился импорт СНГ из России. Агентство сообщило, что в прошлом году Литва закупила российского сжиженного нефтяного газа в 8,5 раз больше – 72 тыс. тонн.

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По данным Государственного агентства данных (ГАД), которые представило министерство, импорт СНГ из России вырос с 8,6 тыс. тонн в 2021 г. до 59,4 тыс. тонн в ноябре прошлого года.

И тем не менее, Минэнерго уверяет, что по литовской энергетической инфраструктуре никакие российские энергоресурсы не транспортируются.

"Государственная энергетическая инфраструктура не используется для импорта российского природного газа, электроэнергии и нефтепродуктов, т. е. ни терминал сжиженного природного газа, ни газопроводы Amber Grid, ни передающие сети Litgrid не используются для передачи российских энергоресурсов или энергии", — говорится в адресованном ELTA комментарии министерства.

В ответе министерства утверждается, что после начала войны в Украине Литва "оперативно отказалась" от импорта природного газа, нефти и электроэнергии из России — в целях обеспечения национальной безопасности, энергетических объектов и потребителей страны, не желая финансировать боевые действия страны-агрессора в Украине.

В ответе Минэнерго подчеркивается, что прокомментировать опубликованные Reuters цифры должны те компании, которые, возможно, импортируют упомянутый газ.

При этом министерство подчеркивает, что российский СНГ, в отличие от российской нефти и нефтепродуктов, не находится под действием санкций Евросоюза.

СНГ является продуктом переработки нефти, в Литве он в основном используется в качестве автомобильного топлива для автомобилей с газовым оборудованием, а также в бытовых газовых баллонах для приготовления пищи.

ELTA напоминает, что Reuters сообщило, что в 2022 г. страны Балтии увеличили импорт российского СНГ более чем в два раза. Reuters опиралось на источники, связанные с торговыми процессами и грузоперевозками в регионе.

По его подсчетам, импорт СНГ в прошлом году составил 331 тыс. тонн по сравнению с 159 тыс. тонн в 2021 году.

По данным Reuters, экспорт российского СНГ в Литву увеличился в 8,5 раз до 72 тыс. тонн, в Латвию – на 77 проц., до 232 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42 проц., до 27 тыс. тонн.

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