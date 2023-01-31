В Вильнюсе открылся крупнейший в стране ветеринарный лечебно-оздоровительный комплекс

Во вторник в одном из столичных районов – Лаздинай – открылся крупнейший в стране ветеринарный лечебно-оздоровительный комплекс. В расположенной в комплексе ветеринарной лечебнице ветеринары будут нести круглосуточное дежурство, а все необходимые ветеринарные услуги будут предоставляться не только собакам и кошкам, но и экзотическим животным, говорится в пресс-релизе.

Это первая в городе ветлечебница, в которой бригада ветеринаров несет физическое круглосуточное дежурство не только в рабочие, но и во все праздничные дни. Кроме того, в ближайшем будущем в лечебнице начнет работу первый в Вильнюсе банк крови животных – это позволит и в столице проводить жизненно важное переливание крови животным.

В комплексе также размещен реабилитационный центр для животных Rubis, в котором есть специальные бассейн и водная дорожка для четвероногих – здесь для тяжелобольных и травмированных животных проводятся гидротерапевтические и лечебные лазерные процедуры, после чего собаки снова начинают ходить и жить полноценной жизнью.

Животные в этой лечебнице получат не только необходимое лечение и оздоровление, но и весь спектр услуг по уходу: в комплексе действует гостиница для собак, дневной центр, в котором можно оставить питомца всего на несколько часов, спортзал для четвероногих, куда владельцы смогут приводить своих собак для физической разгрузки, предусмотрены услуги массажа животных, груминг-салон и т. д., также будут проводиться семинары по вопросам здоровья животных.

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