Президент Литвы об обрушении Кедайняйского моста: необходимо уделять больше внимания регионам

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, обрушившийся во вторник утром Кедайняйский мост – не единственный в стране мост в подобном техническом состоянии, представляющий опасность. По мнению президента, эта ситуация является еще одним напоминанием о том, что необходимо уделять больше внимания регионам, а также усилить их финансирование.

"Действительно неприятный сюрприз с утра – обрушился Кедайняйский мост, вследствие чего у людей возникло много сложностей с сообщением. Но самое главное, что это могло представлять опасность для жизни и здоровья людей. (...) На самом деле техническое состояние моста плохое, Дирекция автомобильных дорог Литвы взяла на себя обязательство отремонтировать мост, и это должно было быть сделано еще в прошлом году. Это не сделано, сроки не соблюдены, поэтому произошло то, что произошло", – заявил журналистам в Кедайняй Г. Науседа.

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Президент подчеркивает, что это не единственный в Литве мост в таком состоянии, представляющий опасность для жителей.

"Возможно было злоупотребление с превышением веса тяжелой техники, но это можно будет проверить только после оценки имеющейся видеозаписи. В любом случае проблема существует, и она гораздо масштабнее, а не только здесь, в Кедайняй. Таких мостов существует больше и никогда не знаешь, где подобные инциденты могут произойти в других местах", – сказал он.

Поэтому, подчеркивает Г. Науседа, необходимо уделять больше внимания регионам и выделять им больше финансовых ресурсов.

"Финансирование недостаточное, особенно с учетом того, что инфляционные процессы в последнее время ускорились, все дорожает, рабочая сила дорожает, материалы дорожают. Естественно, что предусмотренное финансирование – недостаточное. Поэтому, видимо, из этой истории придется сделать выводы и, в первую очередь, это даже станет своего рода символом", – сказал глава государства.

ELTA напоминает, что, по сообщению полиции, во вторник в Кедайняй обрушился мост через Невежис, движение по мосту запрещено.

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