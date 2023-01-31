Госагентство данных: впервые за много лет в Литве увеличилась численность постоянных жителей

В 2022 году численность жителей в Литве увеличилась – в основном за счет международной иммиграции, сообщает Государственное агентство данных, во вторник обозревающее демографические показатели страны за 2022 г. По его словам, в основном это связано с военными беженцами из Украины.

Статистики отмечают, что, по сравнению с 2021 г., в стране снизились как рождаемость, так и смертность.

"Впервые за много лет увеличилось количество постоянных жителей страны. В начале 2023 г. проживало 2,86 млн. постоянных жителей – это 54 тыс. или почти 2 проц. больше, чем год назад", - сказала генеральный директор агентства Юрате Петраускене на пресс-конференции Государственного агентства данных.

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"Этому поспособствовало увеличившееся количество военных беженцев из Украины, что привело к положительной международной "нетто" миграции", - сказала она.

По словам главы агентства, в прошлом году иммигрировало на 72 тыс. человек больше, чем эмигрировало. Среди всех прибывших около 15 проц. (14 тыс.) составили граждане Литвы, вернувшиеся жить в страну.

"В 2021 г. вернувшихся граждан Литвы было на 9,3 тыс. меньше", - сказала Ю. Петраускене.

Всего в прошлом году иммигрировало более 95 тыс. человек. Больше всего – граждан Украины (67 проц.), каждый десятый прибыл из Беларуси.

По данным Государственного агентства данных, в 2021 г. Литву в качестве места жительства выбрали примерно на 50 тыс. человек меньше. В прошлом году 23 тыс. постоянных жителей страны эмигрировали.

"Это почти на 9 проц. меньше, чем в 2021 г.", - акцентировала Ю. Петраускене.

Снижались рождаемость и смертность

По данным статистиков, в 2022 г. на свет появилось почти 22 тыс. младенцев – на 6 проц. меньше, чем в 2021 г.

В прошлом году в Литве скончалось 20 тыс. человек, т.е. на 15,5 проц. меньше, чем в 2021 г.

Ю. Петраускене также отмечает, что из-за увеличения иммиграции, в прошлом году в Литве немного увеличилось число проживающих детей – лица до 14 лет в начале 2023 г. составляли почти 15 проц. всех жителей.

По словам главы агентства, жители в возрасте 65 лет и старше, как и в предыдущем году, составляли пятую часть всех проживающих в Литве лиц.

"Условно старейшими уездами были Утенское, Алитусское и Паневежское. Самыми молодыми – Вильнюсское и Клайпедское", - отметила она.

По данным статистиков, в Вильнюсском узде доля людей трудоспособного возраста (15-64 г.) составляла 66 проц.

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