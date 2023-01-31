Инцидент в вильнюсской школе: найдены бутылки со взрывчатым веществом, эвакуированы дети

31 января поступило сообщение о том, что в школе им. Льва Карсавина, на ул. Юстинишкю, неизвестный человек оставил какие-то подозрительные бутылки. На место происшествия выехала полиция и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, в 10.16 ч. было получено сообщение о том, что в коридоре школы замечены три странных бутылки с какой-то жидкостью, звонивший сказал, что в емкостях может находиться какая-то химия. Сообщалось, что перед тем как звонивший заметил бутылки, он услышал какой-то звук, возможно взрыв.

На место происшествия выехала полиция и пожарные-спасатели. В 10.35 ч. был введен план "Щит". Часть учеников из здания эвакуировали.

По данным полиции, следователи выясняют, кто оставил бутылки и что в них находится. В 11.55 ч. план "Щит" отозвали. на месте происшествия работает полиция.

Полиция сообщила, что три пластиковые емкости с каким-то сыпучим веществом были обнаружены в коридоре школы. Одна емкость взорвалась.

Во время взрыва никто не пострадал, имущество не было повреждено.

В школу в этот день никакие угрозы не поступали.

Первичная версия – хотели, чтобы отменили зачет у 4-х классов, намеченный на 31 января.

Во время первичного осмотра выяснилось, что это самодельная "взрывчатка", в пластиковой емкости смешали бытовую химию с шариками фольги. Если потрясти емкость, происходит химическая реакция.

Возможного нарушителя зафиксировали видеокамеры, сейчас его ищут.

Ведется расследование.

Foto: DELFI / Julius Kalinskas

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