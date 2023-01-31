Началось строительство нового терминала в Вильнюсском аэропорту

Официально начинается строительство нового терминала для отправления в Вильнюсском аэропорту. Это важнейший проект Литовских аэропортов в ближайшие несколько лет. Стоимость инвестиций - 50 млн. евро.

По данным Литовских аэропортов (ЛА), строительство планируют завершить в конце 2024 г, а первые пассажиры в нем появятся в начале 2025 г.

"Вильнюсский аэропорт вырос из своей одежки. Новый терминал позволит увеличить мощности в два раза. Это будет качество услуг нового уровня. К тому времени появится и Rail Baltica. Железную дорогу подведут к аэропорту, чтобы в 2030 году, выйдя из поезда, можно было бы сразу сесть в самолет", – сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

"Когда появится новый терминал, сможем переделать весь старый. В ближайшее время упразднят подъезд к терминалу для отправления", – прибавил он.

Скуодис заметил, что число рейсов из Вильнюсского аэропорта растет и летом этого года достигнет 100.

ВРИО ЛА Ауримас Стиклюнас назвал начало строительства терминала историческим событием для всей Литвы.

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