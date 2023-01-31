Советник: президент поддерживает всеобщий призыв, но необходим консенсус

Главный советник президента Кястутис Будрис утверждает, что введение всеобщей воинской обязанности в Литве было бы более правильным путем, чем исправление недостатков действующей модели призыва. Однако, по его словам, всеобщий призыв в стране может быть введен только в случае достижения консенсуса.

"Президент выступает за всеобщий призыв и призвал партии поддержать такое предложение при обсуждении соглашения парламентских партий. К сожалению, в то время стороны не видели возможности его поддержать", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал К. Будрис.

"И президент остается последовательным и, возможно, самым последовательным в этой теме, говоря, что мы должны согласовать всеобщий призыв и исходя из этой модели будущего всеобщего призыва определить, когда мы сможем этого добиться. Мы проводили различные исследования и расчеты, мы знаем, что это осуществимо", - добавил он.

К. Будрис утверждает, что один путь – исправить пробелы в призыве, а другой, который предлагает выбрать Президентура – это всеобщий призыв. Однако, подчеркивает советник главы страны, всеобщий призыв следует вводить только после достижения консенсуса.

"Нужна дискуссия. И главное не разрушить эту идею. Потому что если мы сейчас его перевернем, скажем, что что-то не так, то мы нанесем ущерб, в том смысле, что через месяц уже не вернемся к этому вопросу. Поэтому президент говорит – давайте серьезно подготовимся к этому вопросу", - подчеркнул он.

К. Будрис согласен с тем, что подготовка ко всеобщему призыву займет несколько лет, но, по его словам, это лучший путь, чем исправление некоторых недостатков модели призыва.

ELTA напоминает, что в начале января министр обороны Арвидас Анушаускас представил планируемую реорганизацию призывной службы. По его словам, это преобразование призвано сократить срок службы до полугода, увеличить количество призывников и численность активного резерва. Половину призывников, отслуживших 6 месяцев, причисляли бы к резерву, другая половина продолжала бы службу добровольно еще 3 месяца.

Предлагается также сделать возможным прохождение обязательной военной службы по выходным в течение трех лет.

По словам А. Анушаускаса, эти изменения были бы почти эквивалентны всеобщему призыву.

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