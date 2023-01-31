В Литве начинается ценовая война между торговыми сетями, что подешевеет

Торговые сети в Литве стали сообщать о снижении цен на определенные товары. Правда, отмечают, что немного снижают цены на молочные товары, несмотря на то, что закупочные цены почти на треть снизили еще в сентябре и, вероятно, будут снижаться и дальше.

Торговая сеть Iki 30 января сообщила СМИ, что с этой недели снижает цены на молочные продукты ЗАО Pieno žvaigždės. Цены на избранные товары снизятся на 2-6%. В пресс-релизе сказано, что причина тому - снижение цен производителя.

"Мы постоянно следим за ценами на рынке сырья, как только замечаем пусть даже малейшую возможность, ведем переговоры с поставщиками. Как только появилась возможность дешевле покупать товар у производителя, мы хотим, чтобы это как можно скорее ощутили и покупатели. В нашей сети молочные товары пользуются большим спросом, поэтому мы верим, что результаты такого решения ощутит большинство покупателей", – сказала гендиректор Iki Нийоле Кветкаускайте.

Сообщается, что снизятся цены на молоко, сметану, творог, сливочное масло и др. товары. Планируется расширить список до более 100 товаров.

31 января пресс-релиз выпустила сеть Maxima. В нем сказано, что запускают программу "Мы снижаем цены", цель которой - смягчить влияние инфляции на цены на продукты питания.

Клиентам каждую неделю будут предлагать все больше товаров по более низкой цене.

В первую партию программы "Мы снижаем цены" попадают такие товары, как молоко, сметана, сливки, миндаль, филе сельди, маринованные огурцы, мука высшего сорта, подсолнечное масло, копченые колбаски и др.

Что касается молочных продуктов, сырье для производства которых подешевело, Norfa отмечает, что у них цены начали снижаться уже в середине января. Кроме того, сеть регулярно делает скидки, сказал представитель сети Дарюс Рилишкис.

Delfi напоминает, что недавно сеть Lidl запустила рекламную кампанию, в которой сравнивает цены на продукты в своих магазинах и у конкурентов. Например, в одной рекламе сравнивают продукцию компании Pieno žvaigždės - творог Dvaro - с продукцией Pilos. Lidl утверждает, что в других магазинах за эту цену можно купить один товар, а у них - целый набор молочных продуктов.

Эксперты в растерянности. Они не понимают, как поляки, которые дороже платят за сырье, умудряются поставлять нашим сетям более дешевые продукты, чем литовские.

Минсельхоз Литвы 1 февраля 2023 года проводит заседание Молочного совета, на котором встретится с фермерами, переработчиками и политиками.

До этого заседания министр Кястутис Навицкас не будет комментировать ситуацию на рынке.

Переработчики также не комментируют возможное развитие ситуации на рынке – говорить об этом не позволяет антимонопольный закон.

"Как можно прокомментировать снижение цен на 2-6%, если перед этим товары подорожали на 50-70%? Да, понятно, у молочников есть вызовы, связанные с реализацией продукции, поскольку снижается потребление, вот они понемногу и снижают свои цены, но такие заявления сети и указание на это как на серьезную новость, очень странные. Даже если не учитывать инфляцию, привезенные из Польши молочные товары на десятки процентов дешевле местных, это тоже удивляет. Мы не раз говорили, что сети должны объявлять все свои цены, чтобы покупатели могли сравнить, на сколько реально это "Снижаем!" Сейчас, за чей счет это делают. Думаю, это перебросят на самое слабое звено цепи – фермера, к сожалению, это стало обычным делом", – сказал Пятрас Чепкаукас, глава портала Pricer LT.

По словам Чепкаускаса, самое странное, что польские производители из более дорогого молока умудряются произвести более дешевые товары. Это интересный вопрос. Если "жадные" торговцы продают польские товары дешевле литовских, то может, им поляки свои товары даром отдают?

Фермеры в Литве намерены требовать повышения закупочных цен.

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