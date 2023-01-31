Атаки на военные объекты в Иране и их последствия обсуждаемс украинским экспертом-международником Ильей Кусой.
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Украинская журналистка Настя Хорпинченко побывала во многих прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах Украины. В разговоре с нами она расскажет, есть ли жизнь на линии фронта и как Херсон, Изюм и другие города приходят в себя после оккупации, находясь под постояннми обстрелами.
Атаки на военные объекты в Иране и их последствия обсуждаемс украинским экспертом-международником Ильей Кусой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!