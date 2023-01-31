Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что расследование было начато 18 января, когда полиция остановила автомобиль и обнаружила в нем три пакета с наркотическими веществами. Первым об этом сообщил портал 15min.
Позже выяснилось, что в пакетах был гашиш, всего 514 г.
По данным правоохраны Гараскявичюс был задержан. Гашиш был обнаружен в автомобиле, принадлежащем политику. Задержан и ехавший с политиком М.Ж.
М.Ж. правоохрана назначила меру пресечения в воде письменной подписке о невыезде, забрала у него документы и обязала регулярно регистрироваться в полиции.
Гараскявичюс живет в Друскининкае и возглавляет ЗАО, в котором работают 18 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!