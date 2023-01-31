По подозрению в хранении наркотиков задержан друскининкайский политик

Кандидата в горсовет Друскининкая от Партии труда Эдвинаса Гараскявичюса (1 номер в партийном списке) – подозревают в хранении большого количества наркотиков. В его автомобили обнаружено 0,5 кг гашиша. Политик и ехавший с ним человек были задержаны, суд разрешил взять политика под арест на месяц. Если его вина будет доказана в суде, ему грозят 10-15 лет лишения свободы.

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что расследование было начато 18 января, когда полиция остановила автомобиль и обнаружила в нем три пакета с наркотическими веществами. Первым об этом сообщил портал 15min.

Позже выяснилось, что в пакетах был гашиш, всего 514 г.

По данным правоохраны Гараскявичюс был задержан. Гашиш был обнаружен в автомобиле, принадлежащем политику. Задержан и ехавший с политиком М.Ж.

М.Ж. правоохрана назначила меру пресечения в воде письменной подписке о невыезде, забрала у него документы и обязала регулярно регистрироваться в полиции.

Гараскявичюс живет в Друскининкае и возглавляет ЗАО, в котором работают 18 человек.

Edvinas Garackevičius

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