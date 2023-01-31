Президент оценил дискуссии об участии россиян и белорусов в Олимпиаде: попытка провести спортсменов через черный ход

Президент Гитанас Науседа утверждает, что западные страны должны задуматься об участии в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 г., если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит спортсменам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом. По словам главы страны, подобные обсуждения относительно участия стран-агрессоров в соревнованиях являются попыткой "провести российских и белорусских спортсменов на международную арену через черный ход", что, по словам президента, противоречит позиции Литвы.

"Я считаю, что это непоследовательная позиция. Если мы все время говорили, что одним из средств воздействия на поведение России и ее общества является изоляция России в культурной, экономической, социальной и политической сферах, то, несомненно, такие действия или попытки представителей самих западных сообществ – выводить российских или белорусских спортсменов на международную арену через черный ход – противоречат нашим принципам, противоречат нашему желанию остановить эту войну", - в понедельник журналистам сказал глава страны.

"Я думаю, что демократический мир должен очень серьезно задуматься над тем, имеет ли смысл участвовать в Олимпиаде, имея в виду такие усилия", - отметил Г. Науседа.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе МОК заявил, что "ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".

МОК поясняет, что российские и белорусские спортсмены на крупнейших соревнованиях не будут представлять свою страну или любую другую организацию в своей стране, то есть спортсменам из указанных стран в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 г. пришлось бы принимать участие под нейтральным флагом.

Из-за этого решения МОК Украина обещает бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

В понедельник спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что инициирует резолюцию Сейма, которая закрепит позицию Литвы в отношении участия России и Беларуси в предстоящих в 2024 г. летних Олимпийских играх в Париже.

Помимо резолюции парламента, Литва намерена инициировать совместное обращение в МОК.

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