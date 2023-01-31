Науседа о колебаниях Запада по поводу истребителей для Украины: необходимо пересечь красные линии

В то время, как в войне с Россией Украина просит у западных стран помощи оружием, некоторые страны до сих пор не определились в вопросе оказания помощи Украине. Поскольку государства не решаются поставлять Украине истребители, президент Гитанас Науседа надеется, что эта красная линия будет пересечена.

"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократическими государствами, а их, используя страх и угрозы, пытается начертить террористическое государство Россия", - телеканалу LRT сказал Г. Науседа.

Однако президент отмечает, что появившиеся красные линии уже не раз удавалось пересечь.

"Следует отметить, что нам все же удается их стереть, и это случалось уже не раз. Напомню не только об истории с танками – когда-то статус кандидата Украины в Евросоюз тоже был табу, тоже красная линия, я это прекрасно помню. Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что будет отправлять только жилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие.

Но красная линия давно пересечена. Этот рубикон пересечен таким образом, что я очень надеюсь, что и эта красная линия – если она действительно существует, думаю, только в наших головах – тоже будет пересечена", - говорит президент.

По словам Г. Науседы, истребители и ракеты дальнего радиуса действия являются существенной военной помощью.

"И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. (...) Эти красные линии необходимо пересечь", - убежден Г. Науседа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!