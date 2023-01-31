На границе Литвы с Беларусью развернули 15 нелегальных мигрантов

В понедельник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 15 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 10 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 76 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 217.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19 532 мигрантов.

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