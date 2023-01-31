В Литве открыты несколько новых бассейнов, какие цены ждут посетителей

В прошлом году в разных городах Литвы открыли новые бассейны, вскоре откроются еще два. Delfi интересовался ценами на услуги бассейнов в разных городах.

Цены в Вильнюсе

В скором времени откроется Лаздинайский бассейн в Вильнюсе. Муниципалитет сообщает, что открытие намечено на начало февраля. Правда, сначала откроется только бассейн, без СПА-зоны, которую еще оборудуют.

ВРИО администратора бассейна - Active Vilnius, затем объявят конкурс на поиски оператора бассейна.

Горсовет Вильнюса в декабре 2022 года утвердил цены на услуги бассейна.

Цена на посещение бассейна в рабочие дни составит 9 евро (с 10:00 до 16:00 ч.) и 15 евро в другое время и по выходным.

Сниженная стоимость абонемента – 35 евро – для семьи с ребенком 6-18 лет и 40 евро для семьи с двумя и больше детей.

Цена для учеников, студентов, учителей, пенсионеров и инвалидов - на 20% меньше, а детей до 6 лет в сопровождении взрослых будут впускать бесплатно.

Цены для организаций, учреждений, компаний и групп людей от 5 человек будут на 10% ниже.

Посетителям предложат разные абонементы и программы. Месячный членский билет с договором на год стоит 45 евро (итого 540 евро), а месячный абонемент при оплате сразу за год стоит 41 евро в месяц, или 492 евро.

Абонемент на 1 месяц стоит – 79 евро, на 3 – 49 евро в месяц (147 евро).

Пакет из 8 уроков для детей, которые хотят научиться плавать - 79 евро, 4 урока – 44 евро.

Взрослым 8 уроков обойдутся в 89 евро, а 4 - 54 евро.

Аренда всего 25-метрового бассейна стоит 350 евро/ч, одной дорожки – 50 евро/ч.

Аренда 50-метрового бассейна - 800 евро/ч, и 90 евро/ч за дорожку.

В Вильнюсском Фабийонишкском бассейне одноразовый билет стоит 12 евро, месячный – 79 евро, за 3 месяца – 135 евро, а за год - 12 месяцев – 408 евро.

8 уроков для детей - 69 евро, для взрослых – 79 евро.

Аренда всего бассейна стоит – 350 евро/ч, одной дорожки – 100 евро, до 10 человек – 50 евро.

В бассейне Литовского центра детей и молодежи одноразовый билет на 1,5 ч (в рабочие дни до 13.35 и с 20 до 21.45 ч) утром стоит 8 евро.

Месячный абонемент по утрам в рабочие дни - 49 евро, на 3 месяца – 136 евро, на полгода – 246 евро.

Абонемент на все дни недели соответственно 62, 166 и 303 евро.

В Каунасском бассейне неограниченный абонемент стоит 680 евро

В сентябре прошлого года в Каунасе, на острове Немана, был открыт бассейн, отвечающий требованием Международной федерации плавания (FINA). Муниципалитет на два года сдал его в аренду компании Kauno arena.

Однократный билет для взрослого стоит 12–17 евро, в зависимости от времени посещения, для детей – 6–8 евро.

Месячный абонемент на все дни недели с выходными стоит 41,5 евро для детей и 83 евро для взрослых, 3-месячный (12 раз) – 100 евро, а неограниченный абонемент на год – 680 евро.

Месячный абонемент в Шилутском бассейне – 635 евро

С февраля новый бассейн откроется в Шилуте. В общественном пространстве обсуждалась ценовая политика этого бассейна.

Одноразовое трехчасовое посещение бассейна будет стоить 13 евро. За 30 минут сверх этого времени - 2 евро, а если быть дольше, включается почасовая оплата.

Самый дорогой годовой абонемент - "все включено" – 635 евро.

Владельцев "семейной карты" ждет скидка в 10%.

Меньше будут платить школьники, студенты и другие группы, у которых есть право на льготы.

Отдельным приказом директора могут назначать скидку до 50% в праздничные и другие знаменательные дни, летом, сообщает издание Šilo karčema.

Новый бассейн в Йонаве

Горсовет Йонавы также установил расценки на услуги нового бассейна. Местные жители в этом бассейне будут платить меньше, чем гости города. 2 часа плавания в бассейне жителю Йонавы обойдутся в 5,6 евро, а не местному взрослому - 8 евро.

Выше цены будут после 17 ч. и в выходные дни.

Самая высокая цена для йонавцев - 11,2 евро - за три часа в бассейне и СПА-зоне в выходные и по вечерам.

Цены в бассейнах на взморье

В Клайпедском бассейне 3-часовое посещение в рабочие дни до 16 ч. обойдется в 7 евро, в любое время дня – 13 евро, детский билет – 6 евро. Месячный абонемент на рабочие дни до 16 ч. стоит 40 евро, в любое время дня – 60 евро. Детский вариант - соответственно – 25 и 30 евро. За зону бань надо доплатить 10 евро.

В Палангском бассейне часовой одноразовый билет стоит 10 евро, в выходные дни – 13 евро. За 2 ч. – соответственно 13 и 16 евро. Месячный абонемент (в рабочие дни до 17 ч.) стоит 60 евро, на 3 месяца – 141 евро, на полгода – 270 евро, на год – 480 евро. Неограниченный абонемент на год – 600 евро.

Цены в бассейнах Ширвинтос и Плунге

В Ширвинтос 2 ч. в бассейне с банной зоной стоят 9 евро в рабочий день и 12 в выходной. Цена для детей до 6 лет – 2-5 евро, студентов и школьников – 7,5 евро в рабочий день и 10 в выходной. Месячный двухчасовой абонемент на все дни недели (10 раз) взрослому обойдется в 65 евро, студенту и школьнику – 50 евро, пенсионеру – 40 евро. Малый абонемент на 4 месяца (не ограничена продолжительность и число раз) – 240 евро, а до 17 ч. без бань – 150 евро.

В Плунге бассейн еще строят, но цены уже известны. Детей до 4 лет будут впускать бесплатно, цена для детей 5-7 лет (включительно) - 5 евро. Цена билета для взрослых зависит от времени посещения: dв рабочие дни до 17 ч. – 8 евро, после 17 ч. – 10 евро, в выходные (в пятницу после 17 ч., в субботу и воскресенье) и в праздники – 12 евро. Время визита - 2 ч. Предусмотрены и скидки. Детям, школьникам, студентам и пенсионерам – 20%. Владельцам "семейной карты" – еще 20%, инвалидам до 21 г. скидка 100%, а сопровождающим их лицам – 50%, сообщает издание Plungė.

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