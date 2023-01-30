В Литве чашка кофе стоит дороже, чем в других странах региона: предприниматели не видят возможностей для снижения цен

В последнее время многие жители Литвы отказывают себе в чашке кофе из-за непомерно высоких цен. Кофе в Литве стоит намного больше, чем в других странах Европы, сообщает LNK.

Экономисты говорят, что кофе, который прежде был предметом роскоши, пользуется популярностью в Литве, однако цены на кофе растут каждый год. Если в Италии и Испании чашка кофе стоит примерно 1,5 евро, то в Литве 2,71 евро.

Литва по цене на кофе в ЕС занимает 17-е место, дороже всего кофе стоит в Дании – в среднем 5,08 евро.

"В нашей "весовой категории", т.е. в странах Восточной и Центральной Европы, у нас кофе самый дорогой, нас опережает только Эстония", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, цены на кофе отражают общую экономическую ситуацию в стране, чашка кофе почти за 3 евро - это своеобразный показатель инфляции.

"В плане цен мы нагнали Старую Европу, в плане доходов – тоже насколько-то, но по доходам растем медленнее, чем по ценам, а из-за этого в будущем возникнут определенные вызовы, если говорить о конкуренции и привлекательности нашей страны", – сказал Маурицас.

Однако не все экономисты отождествляют цены на кофе с состоянием экономики в стране.

Индре Гените-Пикчене, экономист INVL Asset Manageement, сказала, что употребление кофе - это индивидуальная привычка: "Одни жители пьют кофе, другие - чай, третьи вообще в кафе кофе не пьют".

На сколько подорожали кофе, сахар, сливки, молоко, сказать сложно, но предприниматели говорят, что не повышать цены они не могут.

"Цены приходится повышать постоянно, поскольку дорожает все", – признал основатель кафе Cat Cafe Таутвидас Битинас.

Бизнес даже опасается, что если все будет по-прежнему дорожать, то придется закрыться, правда, пока недостатка в посетителях кафе нет.

"Люди как приходили, так и приходят, все хотят развлечений. Конечно, все замечают рост цен, но цены растут везде, не только у нас", – сказал Битинас.

По словам Маурицаса, на снижение цен на кофе надеяться не стоит, поскольку после повышения цены редко снижаются.

Однако Гените-Пикчене придерживается иного мнения.

"Мы как потребители изменили свое поведение. Многие виды сырья сейчас подешевели, расходы на энергетику были очень большими, а сейчас все выглядит куда оптимистичнее, чем предполагали полгода назад. Положительные сигналы есть", – заверила экономист.

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