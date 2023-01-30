Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы: система пенсионных фондов катастрофически несправедлива

По словам председателя Конфедерации профсоюзов Литвы (КПЛ) Инги Ругинене, система пенсионных фондов, существующая в стране на сегодняшний день, является "катастрофически несправедливой". Критике председателя подвергается автоматическое включение жителей в пенсионный фонд, также у председателя КПЛ возникают вопросы относительно приостановки уплаты взносов в фонд только один раз в течение жизни и всего на двенадцать месяцев.

"Мы видим, что система – катастрофически несправедлива. Во-первых, автоматическое включение – мало того, что вас однажды включают, то даже в случае вашего отказа это включение повторяется. Это значит, что вам придется отчаянно сидеть в аккаунте Содры и постоянно переживать и бояться, чтобы вновь не включили. Кроме того, эта проблема усугубляется еще и тем, что всем было сообщено, что волноваться надо до 40-ка лет, а после 40-ка можно успокоиться, потому что никто уже включать не будет – но это неправда. Тех, кто отказался в 2019 году, система Содры будет периодически включать до 2028 года, независимо от их возраста", – в понедельник сказала И. Ругинене в интервью телеканалу Delfi TV.

"Во-вторых, если однажды вас включают, то на протяжении жизни не можете отказаться от этих "железных башмаков" на ногах, потому как при возникновении сложной финансовой ситуации вам разрешается приостановить уплату взносов только один раз на протяжении жизни и всего на двенадцать месяцев", — добавила она.

Как пояснила представитель профсоюзов, в нынешней системе деньги государства и налогоплательщиков работают на частный бизнес, а это тоже очень спорно.

"Государство и деньги от наших налогов работают на частный капитал. Это означает, что Содра производит автоматическое включение, выбирает фонд, за смену которого, если позднее захотите его сменить, вы должны будете доплатить. Государство кроме того еще и дотирует этот бизнес", — сказала председатель КПЛ.

"Даже вышедший на пенсию и работающий пенсионер должен платить взносы. Так зачем он продолжает копить, на какое будущее, он рассчитывает прожить 120 лет? ", — добавила она.

И. Ругинене отметила, что сами по себе пенсионные фонды не являются плохими, просто сама модель накопления в них – ущербна. Она также подчеркнула, что необходимо отказаться от автоматического включения людей в пенсионные фонды.

"Вся эта система, ущербная модель, заставляет задавать много вопросов. Мы не говорим, что частные фонды — это плохо, заботиться о старости необходимо, как и задумываться о том, что будет через много лет. Частные фонды могут существовать, и мы ничего против не имеем, но разработанная модель вызывает вопросы", — заявила председатель КПЛ.

"Следует отказаться от автоматического включения. Я не против, фонды могут рекламировать, эта реклама может быть, но люди не должны включаться автоматически. С другой стороны, если я уже согласилась, подписалась, возможно, на тех условиях, что не могу забрать деньги, то решение относительно каникул должна принимать я – сколько они должны продолжаться и насколько могу приостановить выплаты", — добавила она.

ELTA напоминает, что законом от 1 января 2019 г. "О пенсионном накоплении" была изменена модель пенсионного накопления второй ступени.

Все лица моложе 40 лет, до 2019 года не принимавшие участия в пенсионном накоплении второй ступени, автоматически включаются в пенсионное накопление второй ступени, а в случае отказа автоматическое включение повторяется каждые 3 года до достижения ими возраста 40 лет.

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