Границу с Литвой пересекло огромное количество россиян, но объяснение простое

В Вильнюсе можно увидеть много автомобилей с белорусскими и российскими номерами, сообщает LNK. В 2022 г. границу с Литвой пересекли 1,5 млн. россиян и белорусов. Из 0,5 млн. россиян, которые пересекли границу с Литвой, большая часть следовала транзитом в Калининградскую область или же были водителями тягачей.

По данным Службы охраны госграницы (СОГГ), в прошлом году границу Литвы пересекло 0,5 млн. россиян и почти миллион белорусов. Даны данные по числу пересечения границы, это значит, что один человек мог пересекать границу несколько раз.

"Это могут быть одни и те же люди, они могут ездить и по 10-11 раз", – сказал LNK представитель СОГГ Аудрюс Паулюкявичюс.

Цифры показывают, что в прошлом году из Литвы не уехали 46 764 приехавших сюда граждан России и 104 284 граждан Беларуси.

Неизвестно, остались ли они в Литве или уехали куда-то еще. По словам политиков, россиян приезжало бы меньше, если бы их въезд ограничивали другие страны Европы.

"Хотелось бы, чтобы в европейском масштабе эффект был лучше. Но я думаю, мы показали хороший пример", – сказала LNK глава ПКНБО Лауринас Кащюнас.

С начала прошлого года поток приезжающих в Литву россиян постоянно рос. В августе, перед объявлением мобилизации, в Литву приехало рекордное количество россиян – 83 000. В сентябре страны Балтии и Польша ввели ограничение на въезд россиян и перестали им выдавать туристические визы. С тех пор ежемесячно в Литву въезжало по 30 000 россиян. Похоже, российские туристы через Литву на Запад сейчас не ездят. За почти полгода пограничники вернули от границы 900 россиян, которые не подходили под исключения, установленные правительством Литвы.

Большая часть из 30 000 россиян, которые ежемесячно въезжают на территорию Литвы, едут через нее транзитом.

"Калининградский транзит составляет 56% всех въезжающих", – сказал Паулюкявичюс.

Еще около 30% – это водители тягачей.

"Они перевозят товары, которые не попали под санкции", – пояснил Кащюнас.

Около 10% россиян пускают в порядке исключения.

"Исключения – близкие родственники граждан Литвы, близкие родственники граждан ЕС, работники дипкорпуса", – пояснил представитель СОГГ.

Сейчас думают о том, что будет в марте, когда закончится срок действия режима ЧС. Сейчас россиян не впускают именно из-за действия этого режима. Планируется не продлевать режим ЧС, а узаконить непропуск иммигрантов и без такого режима.

Кащюнас сказал LNK, что один из вариантов – продлить режим ЧС или включить в закон о режиме ЧС.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что не хочет сейчас комментировать этот вопрос, поскольку его курирует МВД.

"Значительно сократить число въезжающих, думаю, вряд ли получится. Ведь большая часть – Калининград, а это... Мы сейчас этот вопрос не поднимаем. Есть еще водители", – сказал Ландсбергис.

МВД отказался комментировать вопрос, как оно оценивает поток въезжающих россиян и белорусов и что будет с ограничением в будущем.

"Надо использовать, ведь это война не только Путина, но и всей России, российское общество за нее в ответе", – сказал Кащюнас.

В Эстонию приезжает примерно столько же россиян, как и в Литву, в Латвию - меньше, Польша такие данные не предает огласке.

Въезд белорусов в нашу страну не ограничен, белорусы пересекают границу с Литвой по 100 000 раз в месяц.

"Основной поток белорусов - это туристы, экономические туристы, приезжающие в Литву за покупками. Другая часть – работники", – сказал LNK представитель СОГГ.

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