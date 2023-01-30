Неправительственные организации уже могут подавать заявки на получение финансовой поддержки

С понедельника неправительственные организации могут подавать заявки в Агентство по управлению проектами в области окружающей среды на получение финансовой поддержки. На это из Программы по изменению климата было выделено 0,5 млн. евро, говорится в сообщении.

Максимальное финансирование одного проекта для одной организации – 60 тыс. евро, для консорциума – 120 тыс. евро. Интенсивность финансирования составляет 90 проц., остальные 10 проц. НПО должна будет покрыть собственным денежным вкладом или волонтерской работой.

Финансовый стимул будет поддерживать деятельность, направленную на оказание влияния на законодательство на основе научных доказательств и передовой практики, деятельность, дополняющую адвокацию, такую ​​как информирование общественности и просвещение. Будут поддерживаться только те проекты, которые могут оказать влияние на законодательство, связанное с сокращением выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном, транспортном и промышленном секторах.

Заявки можно подавать до 31 марта.

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