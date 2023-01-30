Институт гражданского общества: 65% жителей Литвы поддерживали Украину и помогали украинцам

По данным Института гражданского общества, две трети (65 проц.) жителей Литвы, принявших участие в опросах, в прошлом году одним иди другим способом поддерживали Украину.

По словам доцента Факультета экономики и делового администрирования Вильнюсского университета, д-ра Миндаугаса Дягутиса, 15 проц. опрошенных поддерживали украинцев в различных формах.

58,2 проц. жертвовали деньги и/или вещи Украине и украинцам, 26,6 проц. опрошенных публично выражали поддержку, вывешивая флаг Украины или отмечая им аккаунты в социальных сетях.

12,4 проц. респондентов писали в социальных сетях сообщения в поддержку Украины, звонили в Россию. 9 проц. работали волонтерами в помогающих украинцам организациях. 8,9 проц. опрошенных помогали украинцам или лично о них заботились, 3,2 проц. предоставили украинцам жилье, приняли жить к себе.

Граждане доверяют большинству организаций, которые помогают Украине

В ходе исследования эксперты института гражданского общества задавали вопрос о том, доверяют ли участники опроса организациям, оказывающим поддержку Украине, или украинцам.

М. Дягутис обратил внимание, что почти десятая часть (9,9 проц.) опрошенных не доверяет ни одной организации, собирающей поддержку для Украины и украинцев.

10,6 проц. респондентов доверяют всем организациям, оказывающим поддержку Украине или украинцам.

33,1 проц. участвовавших в опросе доверяют большинству таких организаций, 31,6 проц. – некоторым.

13,6 проц. не знали или не имели мнения по этому вопросу, а 1 проц. не ответил на этот вопрос.

Д-р М. Дягутис отметил, что организациям, оказывающим помощь Украине, больше доверяют люди с высшим образованием (59,4 проц. доверяют всем или большинству из них), проживающие в крупных городах (53,8 проц.) и получающие более высокие доходы (54 проц.).

Индекс гражданской силы литовского общества 11-16 октября 2022 г. провел центром изучения общественного мнения и рынка "Vilmorus". Особое внимание в рамках этого исследования уделялось помощи литовского общества Украине и украинцам.

Индекс силы гражданского общества Литвы с 2007 года измеряется Институтом гражданского общества по методологии, разработанной учеными Рутой Жилюкайте, Айне Рамонайте и Миндаугасом Дягутисом.

Люди, идеализирующие советское время, менее склонны поддерживать Украину

По словам доцента д-ра М. Дягутиса, самая большая разница между теми, кто помогает, и теми, кто меньше помогает украинцам – это отношение к советскому времени.

"Те люди, которые говорят, что в советское время жить было лучше, чем сейчас, их поддержка Украины значительно ниже, чем тех, кто не согласен с тем, что в советское время было лучше. Это одно из тех ценностных отличий, которое четко разграничивает общество в этом вопросе", - подчеркнул доцент.

М. Дягутис отметил, что те люди, которые менее склонны помогать Украине, не только более благосклонно относятся к советскому периоду, но и поддерживают идеи протестов, имевших место в последние годы.

"Мы знаем, у нас были протесты против управления пандемией COVID-19, у нас был Марш семей, протесты против определенного решения в вопросе брака. Различия, в данном случае, не такие явные, но мы все же видим, что среди тех, кто поддерживает эти протестные идеи, чуть меньше тех, кто так или иначе поддерживал Украину или украинцев", - отметил доцент ВУ.

"Нельзя сказать, ни в коем случае нельзя сказать, что они не поддерживают, что большинство из них не поддерживает. Большая часть из них также одним или другим способом поддерживала. Другими словами, нет такого, что они выделяются в этом вопросе. Но все же есть определенная тенденция меньшей поддержки", - добавил М. Дягутис.

Индекс гражданской силы литовского общества 11-16 октября 2022 г. провел центром изучения общественного мнения и рынка "Vilmorus". Особое внимание в рамках этого исследования уделялось помощи литовского общества Украине и украинцам.

Индекс силы гражданского общества Литвы с 2007 года измеряется Институтом гражданского общества по методологии, разработанной учеными Рутой Жилюкайте, Айне Рамонайте и Миндаугасом Дягутисом.

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