Гелунас заверил, что делают все возможное для ликвидации проблем.

"Взломаны серверы, предлагают выкупить данные – это традиционный способ действия хакеров, чтобы парализовать работу, но мы оперативно решаем этот вопрос – информируем министерство и Центр кибербезопасности", – сказал он.

По его словам, если посетители завтра придут в филиалы ЛНМИИ, их будут впускать бесплатно.

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"Завтра проблемы еще не будут решены. Но позже посетители должны проявить немного терпения, если они не приобрели билет через платформу bilietai.lt, с которой мы сотрудничаем, чек им скорее всего выпишут от руки. Из-за взлома не работают кассы, невозможно проведение кассовых операций. Мы надеемся на оперативное решение проблемы, но на первый взгляд сложно оценить серьезность нанесенного ущерба", – сказал Гелунас.

Он предположил, что ЛНМИИ мог стать мишенью хакеров из-за активной поддержки Украины.

"Мы вместе с организацией "Сильны вместе" организуем акцию "Согрей Украину", другими способами тоже активно поддерживаем украинцев. Мы собирали деньги, сотрудничаем – привозим произведения... Может быть, это инициировано недружественной Россией.

Другой вариант – мы достаточно большая организация, это не один маленький музей – а 11 филиалов, может быть, хакеры думают, что мы заплатим им, будем выкупать наши данные?", – высказал он возможные версии взлома. Однако пока все эти объяснения на уровне теорий заговора.

"Надеюсь, сможем выявить проблему защиты системы, ту брешь, через которую пробрались злоумышленники, чтобы в будущем данные были под надежной защитой. У нас 460 работников. Наблюдаем и проблемы с начислением зарплат, не говоря уже об обслуживании посетителей...", – заметил директор.

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