Украинцам в аптеках будут бесплатно выдавать рецептурные препараты

Рецептурные препараты, выписанные врачом согласно перечню заболеваний, утвержденному Министерством здравоохранения, украинцам в аптеках будут выдаваться бесплатно, они будут оплачиваться из госбюджета, говорится в пресс-релизе.

Рецептурные лекарства будут оплачиваться государством для всех граждан Украины, независимо от их возраста, которые не застрахованы и зарегистрированы в системе MIGRIS. Eurovaistinė сообщает, что украинцы смогут приобрести рецептурные лекарства в любой аптеке.

Глава по коммуникации Eurovaistinė Роланда Липнявичюте утверждает, что сеть аптек уже готова к выдаче рецептурных препаратов украинцам в соответствии с новым порядком.

Граждане Украины, которые приходят в аптеку за рецептурными лекарствами, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и/или свидетельство о регистрации иностранца, а также предоставить номер ESI. Если за рецептурным препаратом пациента обращается другое лицо, то оно должно сообщить фармацевту личный код иностранца (если он есть у иностранца), имя и фамилию и номер ESI, говорится в сообщении.

Представитель Eurovaistinė напоминает, что и гражданам Украины, и гражданам Литвы при покупке рецептурных препаратов важно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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