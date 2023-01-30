Коронавирус в Литве: 25 случаев, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 25 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 3 человека, скончался один человек в возрасте 70-79 лет, сообщил Департамент статистики.

Сейчас болеют 4 445 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 540 человек.

За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 95 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 295 958.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 119,3.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 244.

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