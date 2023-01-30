В Расейняй мужчина угрожал полиции оружием, были вызваны сотрудники "Араса"

В воскресенье поздно вечером в Расейнский район въехалась полиция и бойцы антитеррористического отряда "Арас". Департамент полиции сообщает, что пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским.

По предварительным данным, 29 января, в 21.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, в деревне Масквитай, в доме мужчина намерен покончить с собой, кроме того, у него есть взрывчатка.

Когда к дому приехала полиция, мужчина через окно кухни угрожал стражам порядка оружием, целился в них.

На место приехали бойцы "Араса", штурмовали дом и задержали двоих мужчин: нетрезвого (2,93 промилле) мужчину (1981 г.р.) и нетрезвого (2,65 промилле) мужчину (1976 г.р.).

На месте происшествия были обнаружены пневматические винтовки и оптический прицел.

Во время задержания никто не пострадал.

Ведется расследование.

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