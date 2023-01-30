Литва поддерживает создание Спецтрибунала: тогда Путину, Лаврову и Шойгу не уйти от ответственности

Заместитель министра юстиции Габия Григайте-Даугирде утверждает, что пока эксперты обсуждают способы привлечения России к ответственности за ее агрессию против Украины, Литва поддерживает идею создания Специального трибунала, поскольку такой международный суд позволил бы привлечь к ответственности руководство Кремля.

Заместитель министра юстиции Литвы Г. Григайте-Даугирде, принимавшая на этой неделе в Праге участие в заседании международной рабочей группы по созданию Специального трибунала по делу об агрессии России против Украины, в пятницу сказала журналистам, что Литва продолжает поддерживать идею создания международного трибунала для привлечения к ответственности руководителей государства-агрессора.

"Литва последовательно придерживается позиции, что мы должны говорить о Специальном международном трибунале для обеспечения ответственности руководства России за совершенное преступление агрессии, потому что международное право не может защищать агрессора больше, чем оно защищает жертву агрессии. Безнаказанность за преступления агрессии является угрозой международному миру и безопасности, потому что если международное сообщество не может направить четкий правовой сигнал о том, что за такое поведение грозит уголовная ответственность, то эта угроза сохраняется постоянно", - пояснила вице-министр.

По ее словам, в рабочей группе, в которой в этот раз также участвовали представители Японии, Великобритании, Канады, США и Австралии, согласились с тем, что Международный уголовный суд (МУС) не является тем судом, который может привлечь к ответственности руководителей России за агрессию против Украины, и что необходим новый институт.

По словам Г. Григайте-Даугирде, в настоящее время в рабочей группе обсуждаются две модели возможных новых правовых механизмов: гибридный трибунал на основе национального права Украины или международный Специальный трибунал. Она повторила, что Литва поддерживает именно последний вариант, поскольку, по словам вице-министра, Специальный трибунал позволит привлечь к ответственности руководство России за агрессию против Украины.

"Очень важно обсудить и услышать мнения всех государств, которые видели бы возможность участвовать в создании такого трибунала и поддержали бы его, потому что (...) это стало бы ответом на вопросы, поднятые всеми государствами, как например, применение иммунитета, ведь Литва последовательно высказывается за то, что если мы создадим Специальный трибунал, то это позволит решить вопрос о применении иммунитета В. Путина, С. Лаврова и С. Шойгу, и мы говорим, что такой трибунал позволил бы двигаться дальше. Поскольку в случае гибридного трибунала, больше всего обсуждался именно вопрос того, как такая гибридная модель позволяет решать вопросы неприкосновенности и как эффективно обеспечить осуждение", - сказала Г. Григайте-Даугирде.

Международный уголовный суд, созданный в Гааге, в прошлом году начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. Такое решение принято потому, что Украина признала юрисдикцию суда.

Правда МУС не может за агрессию осуществлять уголовное преследование в отношении руководства России, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами МУС, созданного на основании Римского статута.

Единственный способ привлечь руководство России к ответственности за агрессию – обратиться в Совет Безопасности ООН, но там на такую ​​инициативу вето может наложить сама Россия, имеющая статус постоянного члена Совета.

В начале января Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию Специального трибунала по делу об агрессии России против Украины с целью привлечения к ответственности руководства России.

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