Синоптики прогнозируют переменчивую погоду

В понедельник днем погоду в Литве обусловит достаточно энергичный циклон. Будет пасмурно, небольшие прояснения ожидаются лишь местами.

Ожидаются осадки – на востоке снег и мокрый снег, на западе чаще дождь. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 21–23 м/с. Потеплеет, будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на вторник циклон понемногу начнет уходить, но осадки еще возможны во многих районах. Возможны прояснения. Ветер успокоится. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Прогнозируют гололед.

Во вторник днем погода будет неплохой. Один циклон уже уйдет, другой не успеет приблизится. Будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны лишь местами. К вечеру усилится западный ветер. Будет 0–5 градусов тепла.

В среду в Литву придет новый циклон. Ночью станет пасмурно, начиная с западных районов в Литве начнется потепление. Ночью будет идти снег и мокрый снег, а днем мокрый снег с дождем. Снова усилится ветер, до 15–20 м/с. Температура ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.

В четверг Литва останется в зоне влияния циклона. Будет облачно. И ночью и днем прогнозируют осадки. Ночью будет идти мокрый снег, днем станет холоднее, поэтому ожидается снег. Ветер успокоится, но будет холодным. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается около 0, у моря и на юго-западе будет 1–3 градуса тепла.

В пятницу Литва окажется в зоне действия холодной погоды. Будет облачно. Во многих районах выпадет небольшой снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, ожидается гололед, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно нынешним данным, в выходные местами выпадет снег, станет холоднее.

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