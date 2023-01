Что именно предлагают депутаты Европейского парламента?

18 января 2022 года депутаты Европейского парламента приняли три резолюции. В каждой из них есть призывы сделать более эффективным принятие решений, касающихся внешней политики Европейского союза. Российское вторжение в Украину поставило ЕС перед необходимость принимать более жесткие геополитические решения, однако по ним сложнее достигнуть согласия всех стран Союза. Как основной способ решения проблемы предлагается расширить список сфер, по которым может использоваться принцип большинства (взамен принципа единогласия).

Призыв изменить способ принятия решений относится к Совету Европейского союза, который состоит из министров правительств стран-членов ЕС. Многие путают Европейский совет и Совет ЕС – разница между ними в том, что первый задает общие приоритеты и не участвует непосредственно в принятии законов, а второй совместно с Европейским парламентом отвечает за принятие законов. Европейский совет состоит из глав государств и правительств всех членов ЕС, Председателя (с 2019 года – Шарль Мишель) и главы Европейской комиссии (с 2019 года – Урсула фон дер Ляйен).

Принцип единогласия означает, что для принятия решения, за него должны проголосовать все члены Совета ЕС. Этот принцип применяется не всегда, а только в некоторых, наиболее чувствительных областях политики ЕС. Они определены в договорах Европейского союза. К ним относится общая внешняя политика и политика безопасности (CFSP), включая общую политику безопасности и обороны (CSDP). Депутаты Европейского парламента в резолюциях, принятых 18 января, предлагают включить CFSP в список тех сфер, по которым решение принимается принципом квалифицированного большинства.

Принцип квалифицированного большинства предполагает, что за принятие решения должно проголосовать определенное число голосующих, в некоторых случаях могут добавляться и другие условия. В случае с Советом ЕС некоторые решения принимаются 55% большинством при условии, что большинство представляет не менее 65% населения ЕС, в других случаях необходимо 72% голосов «за», опять таки представляющих не менее 65% населения Европы.

В резолюции "о правах человека и демократии в мире и политике ЕС" европарламентарии подчеркнули, что "сохранение правила единогласия для некоторых внешнеполитических решений ЕС, включая санкции в отношении нарушителей прав человека, препятствует необходимости действовать решительно из-за меняющихся геополитических обстоятельств и поэтому должно быть пересмотрено".

В резолюции "об осуществлении общей внешней политики и политики в области безопасности" несколько раз отмечается, что ЕС и его странам необходимо более эффективно реагировать на существующие вызовы в сфере внешней политики. В резолюции предлагается как можно скорее перейти к голосованию квалифицированным большинством голосов для принятия решений во всех областях CFSP. К исключению отнесено создание военных миссий, для которых по-прежнему требуется единогласие. Депутаты Европейского парламента также отметили, пока не произойдет переход к принципу большинства в решениях по внешней политике и безопасности, необходимо поощрять использование конструктивного воздержания стран ЕС (статья 31(1) Договоров о Европейском союзе (TEU)). Конструктивное воздержание – это особая конструкция, которая позволяет стране-член ЕС не участвовать в голосовании по некоторому вопросу и не применять к себе решение других стран. Однако воздержавшаяся страна должна признавать, что это решение обязательно для ЕС и других стран, и стараться не подрывать это решение своими действиями.

Наконец в третьей резолюции, касающейся именно общей политики безопасности и обороны (CSDP), депутаты Парламента вновь настоятельно рекомендуют использовать положение статьи 31 Договоров о ЕС и распространить голосование квалифицированным большинством на решения, имеющие военные последствия. К исключениям предлагается отнести положения о взаимной обороне стран-членов ЕС (статья 42(7) TEU), а также пару других вопросов.

Почему это важно и как это может помочь Украине?

Призыв распространить принцип большинства на решения Совета ЕС, для которых раньше нужно было единогласие – важный шаг со стороны Европейского парламента и у него есть своя предыстория. Еще до полномасштабного вторжения России в Украину, в ЕС обсуждали проблемы, связанные с принципом единогласия. Часто эти проблемы связаны с голосованием по конкретным вопросам некоторых членов Союза – прежде всего Венгрии.

Венгрию давно называют "паршивой овцой" Европы, так как все более авторитарный режим давнего премьер-министра страны Виктора Орбана регулярно противостоит общим решениям ЕС по целому ряду вопросов. В сентябре Европейский парламент объявил, что Венгрию больше невозможно считать полноценной демократией – скорее электоральным авторитарным режимом (то есть, демократические институты не действуют и являются имитацией).

Hungary can no longer be considered a full democracy, say Parliament members. They also call on the EU to withhold recovery funds until the country complies with EU recommendations and court rulings. Find out more: https://t.co/aPpY65YK0n pic.twitter.com/cSZiHok3cq