Исследование: украинцам сложно найти работу в Литве из-за языкового барьера

С начала войны в Украине в Литве трудоустроилась 21 000 граждан Украины, примерно половина всех трудоспособных беженцев. Примерно 11 000 украинцев трудоустроились с помощью Службы занятости, еще 2200 мест предлагают. Однако исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) вместе с ГУ SOPA, показало, что чаще всего украинцам не удается найти работу из-за языкового барьера и наличия малолетних детей.

"В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором участвовали 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", – сказала Инга Шукайтене, представитель SOPA.

Больше всего украинцев работает в крупных городах Литвы: Вильнюсе – 6800, в Каунасе – 2900, в Клайпеде – 2600. 78,4% участников опроса сказали, что хотели бы поменять работу.

Причины такого желания разные, но 41% респондент не доволен зарплатой (считает ее слишком низкой), 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% жалуются на тяжелые условия труда.

46,2% респондентов указали, что думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечает нехватку консультаций у специалистов.

"В другой стране на самом деле сложно ориентироваться: не знаешь, куда обращаться за конкретной помощью, чтобы зарегистрировать детей в детский сад или школу, получить социальное пособие. А ведь женщины приехали с детьми одни, они не знают местный язык. Важно предоставить им как можно больше точной информации, чтобы они могли устроиться на работу", – сказала Шукайтене.

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