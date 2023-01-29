Литовские стартапы ищут работников – не хватает не только специалистов в сфере ИТ

Мировые технологические компании объявляют об увольнениях, а в Литве крупные стартапы готовы принять сотни специалистов и прогнозируют рост, таковы данные ассоциации Unicorns Lithuania.

В более чем 700 стартапах в Литве сейчас работают 16 400 человек, их количество в год выросло на 18%, за квартал – на 3%.

"В секторе технологий наблюдается замедление найма работников, главным становится устойчивость, стабильность рабочего места. Это возможность для Литвы, где значительная часть стартапов ориентируется на прибыльность, рост за счет своего капитала, а не внутренних инвестиций. Это решение, может, и мешает расширению, но помогает работать в условиях неблагоприятных экономических обстоятельств", – заметила глава ассоциации Инга Лангайте.

По данным Unicorns Lithuania, средняя зарплата в стартапах сейчас составляет 3200 евро "на бумаге", за год она выросла на 14%. Работникам также предлагают дополнительные бонусы. Например, страхование здоровья, больше выходных, неограниченный бюджет на обучение, возможность удаленной работы, услуги домработниц и т.д.

"Однако все согласны в одном – для талантов главное - работа, создающая ценность, окружение и коллеги, позволяющее совершенствоваться, нормальные условия роста", – сказала Лангайте.

Первый литовский единорог Vinted в 2023 г. намерен создать несколько сот рабочих мест в Литве, Берлине и Амстердаме.

"Мы готовы быстро трудоустроить хороших специалистов. Около трети новых мест предназначены для специалистов в сфере технологий. Мы ищем программистов, специалистов в сфере кибербезопасности, ученых, занимающихся данными, руководителей продуктов и т.д.", – сказала представитель Vinted Ева Кинеюте.

В 2022 г. компания устроила 500 человек.

Компания, работающая в сфере кибернбезопасности, Nord Security также ищет новых работников. Ее представитель Карина Дирвонскене сказала, что замедление рынка для них - возможность привлечения в Литве талантов из-за границы.

"Мы замечаем нехватку талантов в сфере технологий, например, специалистов в сфере кибербезопасности, программистов, тестировщиков, аналитиков данных, специалистов в области цифрового маркетинга", – рассказала она о том, кого компания готова принять на работу. Всего в компанию планируют принять 200 работников.

Компания, работающая в сфере кибернбезопасности, Surfshark в этом году планирует принять 100 работников.

Рост в 40% планирует в этом году и компания Kilo Health. В основном компании требуются специалисты в сфере ИТ и маркетинга.

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