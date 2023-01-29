В феврале из дворов в Вильнюсе вывезут 20 бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неиспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах, как можно скорее убрать их. Бесхозные автомобили не только занимают место на парковках, но и представляют угрозу с точки зрения охраны окружающей среды, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет сообщает, что, если не удается найти хозяина транспортных средств, их признают бесхозными, тогда их перенимает в свое ведение муниципалитет и увозит на охраняемую стоянку, там их держат, пока суд не признает их бесхозными.

Владельцев авто просят до 13 февраля 2023 года убрать автомобили из дворов и других мест общего пользования, в противном случае их увезут принудительно.

Список автомобилей, которые увезут в феврале:

Volvo без номеров черный ул. Фабийонишлю, 1 Фабийонишкес

Nissan Pathfinder без номеров серый ул. С.Станявичаус, 55 Фабийонишкес

Ford FBE277 черный Taул. Тайкос, 104 Юстинишкес

Volkswagen BR76326 синий ул. Архитекту, 196 Лаздинай

VW Sharan FBF185 черный ул. Жирню, 4 Науининкай

Toyota без номеров желтый ул. В.-А.Грайчуно, 28 Панеряй

IVECO WB7626P белый ул. В.-А.Грайчуно, 32 Панеряй

VW Beetle без номеров красный ул. Гирулю, 9 Пашилайчай

Toyota без номеров белый пр-т Лайсвес, 125A Пашилайчай

Opel без номеров серый ул. Субачаус, 58 Расу

VW Golf VCI307 красный ул. Шешкинес, 2 Шешкине

Volkswagen без номеров белый пр-т Лайсвес, 55 Шешкине

BMW KGU638 серый ул. Дукшту, 20 Шешкине

Toyota без номеров серый пр-т Лайсвес, 49 Шешкине

Volvo EBK689 красный пр-т Саванорю, 54 Вилкпеде

Opel EL0064E серый пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес

Opel без номеров синий ул. Жирмуну, 93 Жирмунай

Nissan без номеров черный ул. П.Лукшё, 18 Жирмунай

Mazda BFK953 синий ул. П.Лукшё, 18 Жирмунай

VAZ AH3957BB синий ул. Бирутес, 53 Жверинас

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