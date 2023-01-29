Электронные письма с угрозами взрывов присылали в период с 9 до 12 ч. 28 января.
Все письма были высланы с той же электронной почты. В письмах сказано, что в разных зданиях заложены бомбы. В каких именно зданиях полиция не сообщает.
В письмах требовали 30 000 евро, тогда якобы взрывов не будет.
Деньги требовали перевести не на счет, а на указанный телефонный номер.
Полиция проверила помещения, но ничего опасного не обнаружила.
Каунасская полиция ведет расследование.
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