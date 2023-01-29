Вильнюсского прокурора Ритиса Иванаускаса подозревают в насилии над женой

В полиции допросили прокурора. Его подозревают в насилии над женой.

Генпрокуратура сообщает, что начато расследование для того, чтобы оценить действия прокурора Ритиса Иванаускаса.

Расследование было начато по заявлению супруги прокурора. Она сообщила, что 28 января, в 18 ч. в Вильнюсе в подъезде многоквартирного дома во время словесного конфликта муж ее несколько раз толкнул и нанес физическую боль.

Полиция сообщает, что инцидент произошел в доме на ул. Минтес. Прокурора Иванаускаса (1982 г.р.) подозревают в насилии над женой (1983 г.р.).

Подозреваемый был трезвым, после допроса его отпустили.

За такие действия прокурору грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

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