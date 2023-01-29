В Вильнюсе люди спасали упавшего в Нерис мужчину

Пожарным-спасателям сообщили, что в Вильнюсе, около Белого моста, в реку Нерис упал человек. Его спасением занялись очевидцы происшествия.

В субботу, в 19 ч. по Единому номеру помощи, сообщили, что на ул. Упес, около Белого моста в реку упал мужчина. Он находился в реке, в метре от набережной, напротив универмага. Течение несло мужчину в сторону Педагогического университета.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи. К приезду пожарных мужчина уже был на берегу. Его спасли очевидцы происшествия. Они бежали вдоль набережной, следили за мужчиной, который плыл на спине, а в районе Forum Palace, когда он приблизился к берегу, подали ему руку и вытащили на берег.

Мужчина лет 60 сильно замерз. От него пахло алкоголем. Пожарные-спасатели завернули пострадавшего в теплый плед и стали торопить скорую. Когда приехала скорая, мужчину перенесли в машину и увезли в больницу.

Как мужчина оказался в реке, выясняется.

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