Экономисты считают, что иммиграция приносит Литве большую пользу

В Литве проживает почти 190 000 иностранцев – их число выросло почти вдвое и сейчас самое большое за все время независимости страны, таковы данные Департамента миграции. По мнению экономистов, иммиграция благоприятно сказалась на экономике Литвы.

В Литве зарегистрировано и здесь проживает 189 411 иностранцев. Это на 89% больше, чем в начале 2022 г. (100 184). 1 июля 2022 г. в Литве проживало 145 118 иностранных граждан.

Большая часть иностранцев - украинцы (94 891), 63 000 из них приехали в Литву после начала войны.

После вторжения России в Украину в Литву приехало немало россиян (2300) и белорусов (17 700). Сейчас в Литве проживает 48 804 белорусов и 15 706 россиян.

Департамент миграции отмечает, что большая часть россиян и белорусов живет в Литве уже давно.

Основная причина роста числа иностранцев в Литве - война в Украине, сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Ранее она сказала в интервью Delfi, что большая часть приезжих из России – это люди с высокой квалификацией. Гудзинскайте напомнила, что в начале войны министр экономики Аушрине Армонайте пригласила в Литву международные компании, которые работали в России. После возмущения в обществе этот призыв отозвали, но были компании, которые успели перебраться в нашу страну.

По словам экономистов, рекордная иммиграция проявляется в разных секторах. В первую очередь это сказалось на рынке труда - отчасти решился вопрос нехватки работников. В начале 2022 г. каждая третья компания в Литве жаловалась, что не может найти персонал.

"Мы видим, что сейчас число вакансий сократилось. Сейчас о нехватке работников говорит только каждая пятая компания", – сказал старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Экономист SEB Тадас Повилаускас напомнил, что литовцы опасались, что из-за иммигрантов не останется рабочих мест для литовцев. По его мнению, опасения оказались напрасными.

Он согласен с тем, что после окончания войны украинцы могут уехать, тогда на рынке труда в Литве образуется дыра.

"Иммигранты платят налоги, тратят деньги, поэтому в прошлом году не снизились и продажи в сфере розничной торговли. Это был пример того, как здоровая иммиграция повышает уровень экономики", – прибавил Мачюлис.

Повилаускас отметил, что за счет приезда программистов из Беларуси, в Литве стала расти средняя зарплата, поскольку эти люди получают большие зарплаты.

Кроме того, эти люди повышают ВВП Литвы, тратят деньги в Литве, оживляют рынок недвижимости.

Мачюлис заметил, что иммигранты не стали социальным бременем, напротив они приносят пользу бюджету, поэтому отрицательных факторов иммиграция не принесла.

"Все люди работают официально, платят налоги, они застрахованы, так они повышают пенсии наших пенсионеров", – прибавил Повилаускас.

Однако были и кратковременные отрицательные факторы иммиграции - например, раздулись цены на аренду недвижимости, позже они стали снижаться.

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