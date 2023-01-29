Экономист: этот год в Литве будет похож на американские горки

Экономист Александр Изгородин сказал, что 2023 год в Литве будет состоять из двух этапов. В первом полугодии, по его словам, экономическое оживление в Евросоюзе положительно скажется на экономике Литвы, но позже экономическая ситуация ухудшится.

"Я думаю, этот год для экономики Литвы будет как американские горки. Будут полгода, которые будут лучше, чем многие надеются. Но во втором полугодии результат будет значительно хуже", – сказал Žinių radijas экономист.

Он заметил, что в Германии сейчас наблюдается сейчас оживление промышленности и торговли, это задает направление всему ЕС. Такой рост экономики, по его словам, передастся и Литве.

"Первые полгода в Литве будут хорошими, это уже сейчас видно - промышленность Германии пытается нажать на кнопку оживления, как и прогнозы относительно деятельности розничной торговли", – убежден Изгородин.

Экономист считает, что банк ЕС и США остановит повышение процентной ставки, что сейчас используют для остановки инфляции.

По его словам, в США это выльется в кризис экономики, который начнется через 3-4 месяца.

По словам Изгородина, банк ЕС перестанет повышать ставку только в конце 2023 года.

Экономист прогнозирует, что экономический кризис, который в США начнется летом, приведет к ухудшению экономики в ЕС и в Литве.

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