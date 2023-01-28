Разница в ценах в Литве и соседних странах удивляет: мы становимся похожими на Германию

Значительный рост цен в Литве заставил молодежь экономить. По сравнению с соседними странами, цены на аренду жилья и продукты питания в Литве в некоторых случаях непропорционально высокие. Даже молоко в Швеции и Германии дешевле, чем в Литве. Однако и зарплаты в литовских компаниях уже не уступают зарплатам на Западе.

По инициативе банка SEB было проведено исследование, которое показало, что инфляция заставила менять свои привычки больше чем каждого второго жителя в возрастной группе 18–29 лет. Больше половины (53%) молодежи не может себе позволить то, что раньше позволяла. Если сравнить цены в Литве и соседних странах, разница очевидна. Однако есть хорошая новость – зарплаты в Литве конкурентоспособные даже в масштабах Западной Европы.

По данным "Евростата" за 2021 г, продукты питания в Литве были на 8% дешевле, чем в Латвии и на 19% дешевле, чем в Германии. Польшу конечно же мы не обошли – еда там точно была дешевле. Уровень цен на электричество и газ в 2021 г. в Литве, Латвии и Польше был похожим, а вот жители Италии и Германии платили за коммунальные услуги в два раза больше, чем жители Литвы.

Однако в 2022 г. в Литве быстро стали расти цены на товары и услуги, поэтому ситуация изменилась не в пользу наших жителей. По данным банка SEB, из-за инфляции больше жителей Литвы стали значительную часть доходов тратить на самое необходимое: продукты питания и жилье. Соответственно, меньше стали тратить на развлечения, одежду и обувь.

Неудивительно, что приходится экономить на товарах и услугах не первой необходимости, поскольку только за аренду жилья в Литве приходится платить почти столько же, сколько в Германии. В Вильнюсе аренда стоит 12–13 евро/м2, в Берлине – 14–15 евро/м2, а зарплаты в Германии почти в два раза выше.

Цены на продукты в Литве также не радуют. По данным портала Pricer.lt, за год подорожали 50 из 52 товаров, за которыми следит портал. Большая часть подорожала больше чем на 10%. Особенно подорожали бананы, яйца, самый дешевый сыр, хек, колбаса, сахарный песок, самая дешевая сметана, томатный сок и макароны.

В 2021 г. цены в Литве были ниже, чем в соседних странах, однако, по словам главы Pricer.lt Арунаса Визицкаса, сейчас цены стали выше.

Например, литр молока Dvaro 2,5% жирности за год подорожал с 1,15 до 1,75 евро. В Польше похожее молоко стоит 0,92 евро, в Германии – 1,49 евро. Собеседник заметил, что молоко дешевле даже в Швеции – 1,45 евро. Сыр в Литве также дороже, чем в Германии, но дешевле, чем в Швеции.

150 г сыра Dvaro 50% жирности за год в Литве подорожал на 30% – с 1,69 до 2,19 евро. В Польше похожий сыр стоит 1,05 евро, в Германии – 1,99 евро, а в Швеции – 3,09 евро. Шоколадный крем Nutellaв Литве стоит 3,69 евро, в Польше - 2,67, в Швеции - 2,53, а в Эстонии - 3,15 евро.

500 г молотого кофе Dallmayr, по словам собеседника, в Польше стоит 5,74 евро, в Германии – 7,99 евро, а в Литве – 11,49 евро.

Визицкас заметил, что в Польше лекарства в аптеках стоят на половину меньше, чем в Литве.

"Там есть лекарства, которых нет на литовском рынке, а цены отличаются в два раза. Правда купить выписанные в Литве лекарства в Польше непросто", – сказал специалист.

Но не все в Литве дороже. Например, общественный транспорт в Литве и Латвии стоит почти столько же. Месячный проездной в Литве стоит 29, в Риге – 30 евро. В Польше месячный билет стоит от 21 до 38 евро (зависит от зоны), а в Берлине - 86-107 евро.

Цены в Литве не радуют, но, по последним данным, зарплаты в Литве быстро растут, отмечает экономист банка SEB Тадас Повилаускас - за 5 лет средняя зарплата брутто в Литве выросла на 64%, а в Германии – всего на 15%.

"Правда, средняя зарплата "на руки" в Германии почти в два раза выше, чем в Литве", - сказал экономист.

Средняя зарплата "на руки" в Литве выше, чем в Польше и в Латвии.

"Правда, у молодежи зарплаты ниже средней, поэтому реальные доходы молодежи могут быть меньше", – заметил Повилаускас.

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