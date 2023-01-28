Жители Литвы подали заявки на компенсацию осенью, но до сих пор ее не получили

Муниципалитеты завалены заявками жителей и постоянно сталкиваются со сбоями в работе системе Соцмина, поэтому до сих пор не удалось рассмотреть все заявки на получение компенсаций за отопление. В некоторых самоуправлениях рассмотрели всего половину заявок. Однако жителей успокаивают - компенсации будут назначены задним числом.

В редакцию портала Delfi обратилась жительница Клайпеды, которая подала заявку на компенсацию на отопление в декабре. Спустя месяц она поинтересовалась, рассмотрена ли заявка, но узнала, что в январе еще рассматривают заявки, поданные в сентябре.

Представители Клайпедского муниципалитета подтвердили Delfi, что в этом году действительно заявки рассматривают медленно, несмотря на привлечения большего числа работников. Причина - рост числа заявок (в сентябре в 17,8 раз больше, чем в сентябре 2021, а в октябре - в 4,3 раза больше, чем в октябре 2021 г.) и постоянные сбои в системе SPIS.

С сентября по декабрь заявки подали 10 600 клайпедчан (в 2021 г. за тот же период - 5900), на данный момент рассмотрели 71% заявок.

Правда, представители муниципалитета успокаивают, говоря, что те жители, которым полагается компенсация, задним числом, но все же ее получат: "Например, если житель обратится в апреле 2023 г, он сможет получить компенсацию за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г. и за январь, февраль, март 2023 г."

Проблемы с рассмотрением заявок наблюдаются не только в Клайпеде, то же самое фиксируют и в других муниципалитетах. Например, в Вильнюсе компенсацию еще не получили люди, которые подали заявки в октябре 2022 года, сообщает LNK.

С начала отопительного сезона Вильнюсский муниципалитет получил около 60 000 заявок, пока рассмотрел только половину. Представитель Вильнюсского муниципалитета Виктория Филиповайте сказала, что число заявок сильно выросло, но в том, что процедура затягивается отчасти виноваты и сами жители - они подают не все документы.

"Даже когда есть все документы, их приходится сверять с данным из государственного реестра", - сказала Филиповайте.

Она рекомендует жителям, которые пока не получили компенсации, обращаться в "Вильнюсские теплосети" и просить об отсрочке оплаты счетов, тогда им не придется платить пеню.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас сказал, что в Вильнюсе долги жителей и компаний составляют около 6 млн. евро, это больше, чем год назад. По его мнению, это отчасти результат того, что людям еще не назначили компенсации.

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