В Вильнюсе завершено строительство Лаздинайского бассейна

Официально завершено строительство Лаздинайского многофункционального комплекса – Инспекция по строительству подтвердила, что здание достроено и передало муниципалитету соответствующий акт, пишет madeinvilnius.lt.

Новый комплекс разделен на разные функциональные зоны: бассейн для ныряния, олимпийский бассейн, зона тренажеров, зона сухого бассейна, кафе, раздевалка, офис.

В Лаздинайском бассейне оборудована уникальная технология - специальные детекторы сигнализируют, если какой-то объект на дне бассейна хотя бы пару секунд остается без движения. В странах Балтии такая технология оборудована впервые.

В обоих бассейнах и в 25 и в 50-метровом меняется глубина за счет поднятия дна. Специальные перегородки позволяют разделить большой бассейн на несколько зон, чтобы можно было тренировать разные группы.

Около бассейна оборудована стоянка для 90 автомобилей.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что комплекс откроется в ближайшее время.

"Бассейн начнет работать с февраля. Об открытии мы сообщим заранее", – отметил вице-мэр Валдас Бенкунскас.

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