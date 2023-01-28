Социал-демократ о пенсионном накоплении: раскручена какая-то бесконечная лотерея с деньгами и судьбами людей

В связи с тем, что правительство Литвы не намерено разрешить жителям отказываться от II ступени пенсионного накопления, социал-демократы прогнозируют конфликт между гражданами и государством.

По словам члена Сейма, социал-демократа Альгирдаса Сисаса, существующая система – фундаментально неправильная.

"Государство должно перестать играть в игры со своими гражданами, в которых в первую очередь выигрывает крупный частный капитал. Сейчас раскручена какая-то бесконечная лотерея с деньгами и судьбами людей.

Правительство сообщает, что не намерено разрешить жителям, уже участвующим во II ступени пенсионного накопления, обналичить сделанные взносы или выйти из накопления. Но людей ведь убедили подписаться под добровольным накоплением, с условием, что они могут остановить или прекратить его в любой момент", - в пресс-релизе подчеркивает парламентарий.

По словам А. Сисаса, государство несправедливо по отношению к своим гражданам, "дурачит" людей, насильно вовлекая их во вторую ступень, и должным образом не информируя.

"Новый этап набора начинается в начале каждого года: автоматически вовлекают не только новых участников, но и тех, кто ранее уже отказался. Если до июля они не будут осмотрительны, если их вовлекут во II ступень, то они уже не смогут выйти до достижения пенсионного возраста", - отмечает парламентарий.

Он призывает всех жителей Литвы проверить, не вовлечены ли они без их ведома во вторую ступень пенсионного накопления.

"Многие из тех, кто сейчас живет в бедности и при этом принудительно накапливают во II ступени, получат из нее копейки. Неужели бедность литовских пенсионеров стала в Литве такой нормой, что здесь нет ничего такого, что на них будет зарабатывать частный капитал, а люди, тяжело работавшие всю свою жизнь и потерявшие здоровье, так и будут бедствовать в старости?", - возмущен А. Сисас.

Он предупреждает, что накапливать во II ступени – невыгодно, поскольку рост пенсионных фондов отстает от роста зарплат: за 18 лет с 2004 г. зарплаты в Литве в среднем увеличивались на 7 проц., а фонды – на 4,7 проц.

По его словам, неправильно и то, что частные пенсионные фонды "щедро кормятся" на деньги литовских налогоплательщиков.

"В этом году в пенсионные фонды будет перечислено 223 млн. евро, а это деньги всех налогоплательщиков, в том числе и тех, кто получает низкую зарплату. Отменить эту фундаментально несправедливую систему должно само Литовское государство", - призывает парламентарий.

А. Сисас напоминает позицию социал-демократов о том, что государство должно сделать все для обеспечения функционирования профессиональных пенсионных фондов, для которых уже создана правовая база.

Социал-демократы напоминают, что правящие дважды отклоняли их предложение отказаться от автоматического вовлечения во вторую ступень пенсионных накоплений и дать возможность некоторым лицам выходить из нее добровольно. Это предложение снова зарегистрировали член Сейма Гинтаутас Палуцкас и его коллеги по фракции.

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