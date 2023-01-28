В Вильнюсе от полиции пытался скрыться водитель BMW

В пятницу поздно вечером в Вильнюсе полиция преследовала водителя, который не остановился по ее требованию.

По предварительным данным, в 20.25 ч. в Новой Вильне, на ул. С.Баторо полиция останавливала автомобиль BMW, однако его водитель не остановился.



Полиция ехала за ним через весь город, у магазина Iki на ул. Миндауго автомобиль удалось задержать. Водитель BMW столкнулся с автомобилем Škoda и врезался в пакомат.

За рулем BMW находился мужчина, в организме которого было 0,33 промилле (это допустимое количество). Однако у мужчины нет водительского удостоверения.

Во время инцидента пострадала пассажир Škoda. Ей врачи скорой оказали помощь на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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