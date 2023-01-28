Водители общественного транспорта не хотят останавливаться на всех остановках: это возможно при одном условии

Водители общественного транспорта предлагают менять действующий порядок, согласно которому надо останавливаться на всех остановках, даже если на них нет пассажиров. Представитель Министерства транспорта Владиславас Кондратовичюс сказал LNK, что услуга не должна вызывать напряжение, а если пассажир не знает, остановится автобус или нет, то напряжение гарантировано.

Водители объясняют свое предложение тем, что это поможет сэкономить горючее и электричество.

По словам Кондратовичюса, министерство слышит водителей, но хочет предоставить пассажирам качественные услуги.

"Они должны быть уверены в том, что автобус всегда остановится, что они смогут выйти из него. Если это удастся гарантировать, все остальное возможно", – сказал представитель министерства.

Он заметил, что если автобусы и троллейбусы не будут останавливаться на всех остановках, то расходы действительно снизятся.

"Но в беседах с пассажирами и их ассоциациями мы часто слышим жалобы на то, что транспорт не останавливается. Дети забегаются, а автобус проезжает мимо, или человек с проблемами опорно-двигательного аппарата не успевает подойти к двери, а автобус проезжает остановку", – рассказал Кондратовичюс.

По его словам, сейчас каждый такой случай расценивается как нарушение.

Он заметил, что сейчас в Вильнюсе уже есть такие остановки, где водитель останавливается по просьбе пассажиров.

"Оборудование таких остановок там, где поток пассажиров небольшой, возможно. В Вильнюсе я видел такие остановки, такие возможности есть", – заверил он LNK.

Кондратовичюс сказал, что можно говорить с организаторами услуги о том, на каких остановках надо обязательно останавливаться, а на каких - нет, при условии, что там нет людей.

Он заметил, что если сейчас изменить порядок, то люди пострадают только от того, что они не привыкли к новому порядку.

"Появление кнопок "стоп", остановок, где останавливаются по желанию, постепенное введение новой культуры было бы логичным. А не так, что учитываем одну сторону, но не учитываем пассажиров", – сказал Кондратовичюс.

Он заметил, что общественный транспорт удобен, когда он приезжает своевременно, по расписанию.

"Услуга не должна вызывать напряжения, а если пассажир не знает, остановится автобус или нет, то напряжение гарантировано", – убежден собеседник.

Что об этом думают пассажиры?

"Я думаю, может, и хорошо, тогда доедешь быстрее", – сказала LNK одна жительница.

"Зачем тянуть время?", – согласилась с ней другая.

Третья собеседница сказала, что и сейчас водители действуют по обстоятельствам. "А вообще и в троллейбусе бывает так, что не успевает человек встать, а троллейбус уже проехал остановку. Надо больше этих кнопок "стоп", иногда и два шага ступить сложно", – сказала она.

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