Министр после встречи с коллегами из стран Балтии: синхронизация с Европой должна произойти как можно скорее

Страны Балтии должны как можно скорее выйти из подконтрольного России электрокольца БРЭЛЛ, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис, слова которого цитирует Министерство энергетики.

По его словам, для реализации этого должны сотрудничать все три страны Балтии.

"Литва выделяет все необходимые ресурсы и прилагает все усилия для реализации плана ускорения синхронизации. Мы должны стремиться к максимальной устойчивости электрических систем и подготовиться к более быстрой синхронизации, поэтому мы очень тщательно контролируем все шаги по реализации необходимой инфраструктуры. Это требует безусловной сосредоточенности всех участвующих сторон на всех уровнях", - сказал Д. Крейвис.

В сообщении говорится, что синхронизация с Западной Европой в Литве считается одним из важнейших приоритетов государства, поэтому электросети страны для ее более быстрой реализации планируется подготовить до конца 2023 г.

"Выход из системы БРЭЛЛ и синхронизация с электросетями континентальной Европы должны происходить как можно скорее", - подчеркнул министр.

В пятницу в Таллинне Д. Крейвис встретился с министрами энергетики Латвии и Эстонии. На встрече обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности в регионе и Евросоюзе, а также реализация стратегических проектов энергетической безопасности.

По словам министра, министры стран Балтии также обсудили цели и существующие препятствия для развития возобновляемой энергетики.

ELTA напоминает, что страны Балтии вместе с Беларусью и Россией входят в так называемое кольцо БРЭЛЛ (система IPS/UPS), которое контролируется из Москвы. Пока Литва, Латвия и Эстония договорились, что синхронизируются с европейскими энергосетями и отключаться от БРЭЛЛ в 2025 году, хотя Литва хотела бы осуществить это уже в первой половине 2024 г.

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