В Мажейкяй пропали двое малолетних детей

Полиция просит о помощи в поисках двоих малолетних детей.

Полиция разыскивает двоих пропавших детей: 11-летнего Лауринаса Алузаса и 13-летнего Таюса Рапаласа.

26 января утром дети вышли из дома в Мажейкяй и не вернулись.

Приметы Алузаса: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые, на нем были черные спортивные брюки, черные спортивные ботинки, голубая куртка. У мальчика был черный рюкзак с голубыми узорами.

Foto: Šiaulių aps. VPK

Приметы Рапаласа: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, на лице веснушки, на нем были синие спортивные брюки.

Foto: Šiaulių aps. VPK

Мальчики могут быть в торговых центрах, в библиотеке, в центрах компьютерных игр и т.д.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просьба звонить по номерам 8 674 95469 или 112.

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