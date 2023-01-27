Глава МИД Литвы: борьба с расизмом и фашизмом продолжается каждый день, давайте не будем бояться бороться

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Andrius Ufartas

В пятницу, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы выражаем свое искреннее почтение миллионам евреев, которые погибли во время Холокоста в годы Второй мировой войны. Среди них и двумстам тысячам граждан Литвы, говорится в сообщении МИД.

"Борьба с расизмом и фашизмом продолжается каждый день. Давайте никогда не будем бояться сражаться в этой битве. Последствия бездействия гораздо страшнее", - сказал министр Габриэлюс Ландсбергис. Хотя нельзя воскресить этих невинных жертв или найти нужные слова, чтобы утешить их близких, но можно сохранить память о них и сделать все возможное, чтобы человечество больше не пережило подобную трагедию. В этот день также выражают благодарность спасителям евреев – Праведникам народов мира, чьи подвиги сохранили веру в человечность и совесть людей. В 2005 году Организация Объединенных Наций объявила 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста – именно в этот день были освобождены выжившие узники концлагеря Освенцим-Биркенау. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!