Освобожденная из российского плена лауреат сахаровской премии Паевская: это Третья мировая война

В Вильнюсе с визитом находится освобожденный из российского плена украинский парамедик Юлия Паевская, известная по позывному "Тайра". Она называет вторжение России в Украину Третьей мировой войной. Наблюдая за военной агрессией, которая длится почти год, она предупреждает, что Кремль - угроза для всех народов Европы.

"Это наша общая война. Я думаю, что это Третья мировая война. Слава Богу, что она не коснулась вашей территории или территорий других стран. Но, к сожалению, моя страна, мой народ, очень страдает из-за войны", – сказала она в пятницу во время пресс-конференции в парламенте.

"К сожалению, все эти проблемы только усугубляются. Но объединившись все вместе, мы одолеем эту гидру", – высказала надежду Паевская.

По ее словам, самая главная весть, которую она хочет передать Литве – не бояться врага. Она отметила, что очень важно готовиться к возможным вызовам и остановке агрессора.

"Я бы хотела предупредить тех, кто думает, что в других странах мира это невозможно. К сожалению, возможно. Мы также не верили, что такое вторжение вообще возможно. Если вам кажется, что такая ситуация в Литве невозможна – просто представьте, что это возможно. Что вы будете делать в таком случае?", – вопрошала Паевская.

"Самая главная весть, которую хочу передать вам – не стоит боятся врага. Надо просто понять, что происходит, и быть готовым остановить агрессию. Вы прекрасно понимаете, ведь когда-то сами были частью СССР, насколько коварен этот враг и насколько сильна пропаганда. Главное - остановить российскую пропаганду. Они постоянно лгут – они называют вас нацистами, так же, как украинцев. Они отказывают нам в праве на существование – это уничтожение всего народа. И эта угроза, к сожалению, существует и для всех других народов Европы", – акцентировала она.

напомним, что Паевская в 2022 году была награждена премией Сахарова. Военные РФ задержали ее 16 марта 2022 года на выезде из Мариуполя. Она провела в плену три месяца.

Еще до плена Паевская успела передать журналистам Associated Press видеозаписи, освещающие ее деятельность в Мариуполе после вторжения России.

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