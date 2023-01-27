Предварительная инфляция в январе составляет 18,4%

Предварительная годовая инфляция в январе, по сравнению с прошлогодним январем, составляет 18,4%, в пятницу сообщило Государственное агентство данных.

По данным специалистов, наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на продовольственные товары и безалкогольные напитки, жилье и воду. Инфляция также была вызвана ростом цен на электроэнергию и газ, на другие связанные с топливом товары и услуги, а также ростом цен на транспорт и услуги.

По данным агентства, в январе текущего года, по сравнению с январем 2022 г., сильнее всего подорожали: твердое топливо (на 104,7%), электроэнергия (на 65,1%), газ (на 45,4%). Теплоэнергия подорожала на 14,6%, а горюче-смазочные материалы – на 7,3%.

Среди продовольственных товаров подорожали молоко, молочные продукты и яйца – на 40,9%, хлеб и продукты переработки зерновых – на 38,6%, кофе, чай и какао – на 36,1%, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости – на 34,2%.

Цены на растительное масло и жиры выросли на 34,4%, на продовольственные товары, не включенные в другие категории, – на 35,3%. Овощи подорожали на 21,2%.

Услуги столовых подорожали на 29,2%, бытовые товары кратковременного пользования – на 22,5%. Товары и материалы для обустройства и ремонта жилья подорожали на 19,7%, ремонт и техническое обслуживание личного автотранспорта – на 18,3%.

И все же в течение года подешевело телефонное и телефаксное оборудование (на 4,4%) и аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения звуковых и видеосигналов (на 4,9%).

По расчетам агентства, предварительный показатель среднегодовой инфляции в январе составляет 19,3%.

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