Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с политологом, доцентом университета имени Миколаса Рёмериса Саулюсом Спургой.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!